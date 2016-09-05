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洪秀柱指小英獨裁 民進黨：情緒化批評對社會沒幫助

2016-09-05  18:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨日在全代會通過地方黨部主委直選，被外界認為是弱化黨主席權力，國民黨主席洪秀柱今（5）日表示，民進黨也是直選，可是差別在於黨主席蔡英文權力很大，而且獨裁。對此，民進黨發言人黃適卓表示，黨領導人應要有格局與態度，情緒化的批評對社會和諧沒有幫助。

綜合媒體報導，洪秀柱在今日國民黨第19屆中央委員會第4次會議上致詞，談到昨天全代會通過地方黨部主委直選時表示，目前地方黨部主委已經秉持用在地人、在地用人原則，就可知道國民黨是一步一步邁向改革。對於外界認為此一改革，可能導致黨主席權力弱化。洪秀柱表示，利弊得失要仔細評估，會發生弊端的要棄而不用，建立可長久的制度；至於民進黨也是採取直選方式，則表示藍綠陣營的差別在於「蔡英文主席的權力很大，而且獨裁」。

黃適卓回應表示，身為政黨領導人應該有一定的格局與態度，所說的話、所為之事，對於社會都有一定的責任，恣意或情緒化的批評，對社會和諧沒有幫助，希望國民黨可以誠懇面對自身的黨務改革，至於「對洪主席的批評，我們沒有評論」。

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  • 民進黨發言人黃適卓表示，黨領導人應要有格局與態度，情緒化的批評對社會和諧沒有幫助。（資料照，記者陳志曲攝）

    民進黨發言人黃適卓表示，黨領導人應要有格局與態度，情緒化的批評對社會和諧沒有幫助。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 洪秀柱在今日國民黨第19屆中央委員會第4次會議上致詞。（記者張嘉明攝）

    洪秀柱在今日國民黨第19屆中央委員會第4次會議上致詞。（記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 國民黨主席 批評 民進黨 洪秀柱 獨裁 蔡英文 黃適卓
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