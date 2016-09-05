田弘茂、王金平 下週一聚會

2016-09-05 17:16

〔記者邱燕玲／台北報導〕蔡政府宣布由田弘茂接海基會董事長後，原本被鎖定但後來婉拒此職務的前立法院長王金平上週五對此人事案表示祝福，並讚許田是很好的人選，田弘茂辦公室上午致電王金平辦公室，對王的祝福表示感謝。

據了解，王金平與過去協助民眾日報創立的一群朋友會固定聚會，而田過去曾為民眾日報寫文章，因此兩人偶爾在這飯局中相遇，下週一晚也會聚餐。

王金平上週五對田弘茂接海基會董事長一事表示，田弘茂是非常好的人選，總統蔡英文才會請田弘茂擔任這個職務。他非常樂觀其成，祝福田弘茂為兩岸帶來穩定和平。