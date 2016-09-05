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鴻海郭董入籍新加坡？ 律師：沒有這件事

2016-09-05  16:48

〔記者卓怡君／台北報導〕新加坡吸引各國富豪入籍減稅，台灣企業大老闆包括聯電集團董座曹興誠、日月光董事長張虔生都是新加坡人，今日有網路媒體報導年繳60億元稅金的鴻海董事長郭台銘已在7月入籍新加坡，對此，鴻海董事長郭台銘律師表示，郭董事長沒有申請入籍，並未擁有新加坡國籍，完全沒有這件事，該媒體未經查證，做出錯誤報導。

鴻海郭董過去多次大聲疾呼政府應收富人稅，他曾說繳稅的才是君子，今日卻有媒體以獨家方式報導鴻海董事長郭台銘在今年5月底所得稅結算完畢、繳完稅之後，6月就去申請入籍新加坡，7月正式入籍，成為新加坡人，對此，郭董律師隨即予以駁斥，強調完全沒有這件事。

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  • 今日有網路媒體報導年繳60億元稅金的鴻海董事長郭台銘已在7月入籍新加坡，對此，郭台銘律師表示，完全沒有這件事。（資料照，記者卓怡君攝）

    今日有網路媒體報導年繳60億元稅金的鴻海董事長郭台銘已在7月入籍新加坡，對此，郭台銘律師表示，完全沒有這件事。（資料照，記者卓怡君攝）

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