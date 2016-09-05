兆豐案究責 督導小組點名曾銘宗難辭其咎

曾銘宗在兆豐涉洗錢期間擔任金管會主委。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-09-05 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕為調查兆豐銀行遭美國裁罰案，行政院特別成立督導小組，為檢方與金管會匯整外界期盼的辦案方向。據媒體報導，督導小組2日召開第二次會議時，有成員直接指出，馬政府時期的金管會主委曾銘宗、王儷玲難辭其咎。而擔任督導小組召集人的行政院副院長林錫耀，也直接向與會的金管會官員說，「你們的責任自己要整理一下」。

根據《上報》報導，行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」2日舉行第二次會議，財政部、金管會方面認為，應先查明可疑洗錢帳戶，再進行責任釐清，決定是否向兆豐金提告。但有委員反駁強調，提告究責動作不宜拖延，兆豐金高層失職非常明確，應進行「先提告再追加」的法律程序，也就是逐步清查案情再追加提告對象。

專案小組委員還砲轟，除了提告兆豐高層，在整個洗錢動作進行時「形同虛設」的金管會也應被究責。除了時任主委的曾銘宗外，還有2月接任的王儷玲，她早在5月18日接獲兆豐銀呈報的美方金檢報告，卻向新政府隱匿不報，直到8月案件全面爆發。