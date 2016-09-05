張景森臉書發文 政院：非正式政策立場

2016-09-05 16:00

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院政務委員張景森在臉書發文，指稱中客是我們最需要交的朋友等語，引發各界關切，行政院發言人童振源指出，這是張景森政委個人在臉書上的發言，並非行政院的正式政策立場說明。

童振源說，今年前7個月，來台灣的旅客增加7.9%，高達628萬人。我們也歡迎中客來臺灣旅遊，針對中客減少可能對旅遊業造成影響，政府會積極協助營運困難的旅遊業；同時推動觀光產業的轉型，拓展多元觀光客源，改善國內接待環境，包括穆斯林接待環境的改善，以及加強行銷與配套措施。

他說，今年觀光局提出的預算相當多，未來將在東南亞推廣觀光產業，同時活絡國內旅遊市場，藉由這些做法推動觀光產業永續發展。