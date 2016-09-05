醫師用這招解決軍公教退休金 「一次酸兩制度」被推爆

醫師黃峻偉指出，只要學習全民健保的點值與總額制度，就能輕鬆解決軍公教退休金問題，引起PTT網友熱烈討論。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-09-05 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕針對年金改革議題，軍公教「反污名、要尊嚴」前日舉辦大遊行，表達自身訴求。醫師黃峻偉3日在臉書指出，只要學習全民健保的點值與總額制度，就能輕鬆解決軍公教退休金問題，被分享至PTT之後，許多鄉民都紛紛大讚根本是「高級酸」，一次酸諷軍公教年金和健保。

黃峻偉說明，假如今天一個公務員退休，就給他「60萬點/年」，每一點的價值由軍公教退休金總和以全國點值去算，若今年政府有600億預算，但是有800億點，每點就等於0.75元，該公務員就是拿到「45萬/年」，若每年有更多公務員要退休，頂多是點值被稀釋，而不會增加總金額。

至於退休金總額能不能漲？黃峻偉表示在這制度下，能調漲的額度由政府設立「軍公教總額協會」來討論，軍公教人員只能佔三分之一，並強調軍公教要有「軍公教德」，不能要求總額增加太多。

黃峻偉指出，這種「總額加點值」的制度能夠馬上解決軍公教退休金破產問題，還能「點數不變，尊嚴加倍」，強調此制度已在「事關人命的醫界」實施十多年，政府也已驗證此制度可行，最後黃峻偉則說：「相信軍公教在共體時艱的前提下，應該很樂意接受這個制度！」

此貼文被分享至PTT之後，有網友直言：「輕輕鬆鬆解決軍公教退休金問題，有尊嚴（心靈層面）+財政能負擔（務實層面）+已實施十多年了（可執行性），真是太聰明了！」「健保點數XD醫生果然聰明！」也有網友看出貼文的弦外之音，紛紛笑回：「跟健保87%像。」「酸爆XD」「一次酸兩個制度，太威XD」「原來是健保阿 我還以為是年金改革呢～」