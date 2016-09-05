拜會達賴喇嘛 林昶佐力邀來台國會演說

時代力量立委林昶佐與民進黨立委Kolas Yotaka等人拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛，並力邀達賴喇嘛訪台灣國會演說。（時代力量立委林昶佐提供）

2016-09-05 15:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委林昶佐與民進黨立委Kolas Yotaka、以及民間團體「西藏台灣人權連線」成員3日一同前往印度達蘭薩拉，拜訪諾貝爾和平獎得主、西藏精神領袖達賴喇嘛，並力邀達賴喇嘛訪台灣國會演說。

林昶佐曾以閃靈樂團主唱、國際人權工作者的身份在2008、2009年二度與達賴喇嘛會面，這次他以台灣國會議員的身份再次拜訪，並宣佈將在立院籌組跨黨派的「台灣國會西藏連線（TAIWAN PARLIAMENT GROUP FOR TIBET）」，要讓台灣在國際社會為受壓迫的人民發聲，為國際人權工作盡一份力。

林昶佐表示，雖然台灣民間社會長期關注西藏議題，但過去幾年來，台灣政府對中國政府打壓人權的問題都選擇噤聲。現在台灣的公民力量與青年世代崛起，正是台灣強化參與國際人權社會、與國際接軌，並與藏人社會加強友誼、互信的關鍵時刻。

林昶佐並邀請達賴喇嘛來台，表示將力促達賴喇嘛蒞臨台灣國會發表演說，期盼在不久的將來，台灣人民將有機會再次見到這位備受國際尊崇的精神領袖。

達賴喇嘛則表示，樂意再訪台灣，並強調和平要靠人們跨國界一起努力才能達成。除此之外，林昶佐此行也與西藏司政、國會議員以及人權組織廣泛交流，並已在立法院籌組跨黨派的「台灣國會西藏連線（Taiwan Parliamentary Group for Tibet）」，未有來將與歐盟、英國、紐西蘭、義大利...等世界各國國會的西藏連線串聯，讓台灣國會與各國國會接軌，為國際人權、為西藏自由發聲。