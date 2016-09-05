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日本逮3涉毒台嫌 外交部：探視及了解案情

台日聯手破獲173公斤安毒走私案，市價逾38億元新台幣，3台嫌遭日逮捕，外交部探視及了解中。（記者姚岳宏翻攝）

2016-09-05  15:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本警視廳今公布，逮捕3名涉嫌走私安非他命的台灣人。外交部表示，駐日本代表處獲報第一時間即派員前往探視，並了解案情，已通知家屬。近期台人在海外違法事件頻傳，外交部再度呼籲國人，切勿抱持僥倖心態在海外從事不法行為，以免觸犯當地法律，得不償失。

繼五月6名台人因以遊艇運毒在沖繩被逮後，日本警方再逮3名涉毒台灣人。日本警視廳今日公布，逮捕3名涉嫌走私安非他命的台灣人。媒體報導3人分別為23歲鄭姓男子、37歲陳姓男子以及23歲柯姓男子。3人在7月初將154公斤的安非他命，分裝成小包裝，分裝在1296個照明燈具中，從中國廣東走私到東京，隨後再運往千葉縣1處倉庫。7月下旬，3名嫌犯自倉庫中走出，且身上有5公斤安非他命，遭到日本警員當場以違反《興奮劑管制法》為由逮捕。隨後查獲共約154公斤安非他命，據了解，黑市價格達107億8000萬日圓（約新台幣32億8466萬元）。

外交部今下午證實此事，並表示駐日本代表處獲報第一時間即派員前往探視、了解案情，也已通知家屬。外交部再度呼籲國人，切勿抱持僥倖心態在海外從事不法行為，以免觸犯當地法律，得不償失。

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