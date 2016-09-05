是否投入南市議長補選？謝龍介這樣說…

謝龍介表明無意投入南市議長補選。（記者蔡文居攝）

2016-09-05 15:35

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長出缺將進行補選，前議長賴美惠今天完成黨內登記參選，可望代表民進黨參加議長補選，而國民黨目前還未推出人選。對於是否會參選議長？市議員謝龍介今天受訪表示，他的生涯規劃從來都沒有議長這個選項。

謝龍介今天下午參加「台南沙溝鐵人三項賽」活動記者會時，對於國民黨議長人選及他個人未來動向一事，他表示，國民黨內目前就議長人選一案還沒做出決議，將開會尋求共識，而他生涯規劃從來都沒有議長這個選項。因此，謝龍介將不會投入南市議長補選。