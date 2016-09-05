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農產外銷集「中」 曹啟鴻：致力開拓中國以外市場

2016-09-05  15:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕農委會主委曹啟鴻今表示，農產品外銷過度集中中國大陸單一地區、風險太高，必需增加市場及增加產業價值、分散風險﹔配合政府新南向，農委會將致力開拓中國大陸市場外的農產品新興外銷市場，例如東協及穆斯林國家等。

曹啟鴻今天受邀至高雄，在南方領袖教育學院以農業未來發展的策略和機會為題演說。

除提及農產品外銷過度集中問題，他並指出依新世代農二代培育計畫，未來10年將培育3萬名新世代農業工作者，農村再生2.0則回歸農村社區組織需求客製化培訓課程等。

「南方領袖教育學院」系列講座是由行政院南部聯合服務中心舉辦，地點在國立科學工藝博物館，九月一日至九日間策劃八場講座，主講者都是部會局處首長或政委。

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  • 農委會主委曹啟宏今南下高雄演說（政院南服中心提供）

    農委會主委曹啟宏今南下高雄演說（政院南服中心提供）

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