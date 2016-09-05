新竹縣長邱鏡淳赴日交流打造低碳家園
2016-09-05 15:15
新竹縣長邱鏡淳（右）參觀青岸能源中心。（圖由新竹縣政府提供）
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長邱鏡淳今天傳回他率團前往日本和歌山參加台、日交流高峰會，以新竹縣是台灣低碳永續家園最高「銀級」評等城市的經驗，跟日本各界分享他如何打造低碳家園。
此行，邱鏡淳偕縣府環保局低碳辦公室主任洪雲杰、縣議會議長張鎮榮辦公室主任余金動等同行。行程中安排參訪桃山資源再生中心，認識水肥等有機性汚泥的堆肥化及生化氣體發酵產電如何再利用。
他們也參觀花王和歌山廠環保科技館，觀察企業如何減碳，以及致力產品碳足跡的認證。
邱鏡淳說，當地有條名為「貴志川線」的鐵道，原是1條瀕臨破產的鄉村鐵路，後來靠貓站長「小玉」鹹魚翻身，1年內成功替和歌山縣帶來11億日元的經濟收益，帶動觀光，也成功推動使用低碳運輸的概念。
由於這跟台鐵內灣線很像，跟他打造的新竹縣1線9驛動漫列車概念吻合，因此這次也特別去實地了解貴志川線的發展現況。
停留期間，邱鏡淳也拜訪和歌山市長尾花政啟，爭取雙方締結友好城市加強交流的可能。他聽說和歌山境內有個很「台」的七曲夜市，攤商中不乏有賣客家擂茶、台灣啤酒、三太子、烤香腸等的，也特別前往一探究竟。
邱鏡淳在高峰會中對在場者表示，新竹縣在2013年就成立了「低碳永續家園推動平台」，由他擔任召集人，整合縣府12個局、處的資源，推動各項節能減碳行動項目，並設定環保5大目標，以致於去年獲得我國環保署低碳永續家園全國最高「銀級」的評等肯定。
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