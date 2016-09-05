基於福傳目的？ 教廷國務院長：須與中國對話
2016-09-05 15:12
〔記者鍾麗華／台北報導〕教廷國務院長帕洛林樞機主教（Card. Pietro Parolin）日前表示，期待梵中關係有新發展與新氣象，不過，帕洛林4日與副總統陳建仁會晤時特別解釋，教廷基於福傳及牧靈的目的必須與中國對話，以就教會相關事務磋商，期與普世教會共融。
聖和專案特使陳建仁副總統偕國安會副秘書長曾厚仁及外交部政務次長吳志中，由駐教廷大使館李大使陪同，在德蕾莎修女封聖典禮前會晤帕洛林樞機主教。
會談中，陳副總統表示，教宗方濟各在今年2月台灣台南地震發生後展現悲天憫人的胸懷，於第一時間捐贈5萬美元協助救災，獲得台灣民眾的感念，此行特地代表蔡總統及台灣人民捐款10萬歐元，透過教廷援助義大利災區民眾。帕洛林表示，衷心感謝台灣政府人道援助之善舉，以及一向對教宗方濟各呼籲的支持。
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