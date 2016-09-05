| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
氣象局發布警報：嘉義等8縣市小心豪大雨 新台幣強升1.97角 創半個月新高
 首頁 > 政治

沒協商就拆果菜市場抵觸戶？高市副市長：協調9次

2016-09-05  14:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄果菜市場抵觸戶拆遷、市府遭質疑都沒跟住戶協商﹖高市副市長陳金德下午特別出面澄清，強調市府近半年來與抵觸戶協調「九次」，他就參與過其中的六次，希望別以訛傳訛。

陳金德也列舉農業局彙整會議紀錄，最早一次是去年八月十七日在議會舉行，同年十二月十日、廿二日，分別在議長室與農業局協商﹔今年五月四日在市長室，五月十八日在市府會議室，六月十八日在住戶住家，七月十日在住戶住家，七月廿六日在副市長室，八月廿八日在住戶住家。

陳金德指出，這些協商過程有很多人參與、很好查證，不了解說市府從沒跟地方協商的人是視而不見﹖還是混淆視聽﹖

廣告
  • 高市副市長陳金德澄清，市府針對果菜市場抵觸戶拆遷問題，近年來陸續跟地方協商九次（記者王榮祥攝）

    高市副市長陳金德澄清，市府針對果菜市場抵觸戶拆遷問題，近年來陸續跟地方協商九次（記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 抵觸戶 高雄果菜市場
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：沒協商就拆果菜市場抵觸戶？高市副市長：協調9次


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.