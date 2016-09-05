沒協商就拆果菜市場抵觸戶？高市副市長：協調9次

2016-09-05 14:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄果菜市場抵觸戶拆遷、市府遭質疑都沒跟住戶協商﹖高市副市長陳金德下午特別出面澄清，強調市府近半年來與抵觸戶協調「九次」，他就參與過其中的六次，希望別以訛傳訛。

陳金德也列舉農業局彙整會議紀錄，最早一次是去年八月十七日在議會舉行，同年十二月十日、廿二日，分別在議長室與農業局協商﹔今年五月四日在市長室，五月十八日在市府會議室，六月十八日在住戶住家，七月十日在住戶住家，七月廿六日在副市長室，八月廿八日在住戶住家。

陳金德指出，這些協商過程有很多人參與、很好查證，不了解說市府從沒跟地方協商的人是視而不見﹖還是混淆視聽﹖