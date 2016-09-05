| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
氣象局發布警報：嘉義等8縣市小心豪大雨 新台幣強升1.97角 創半個月新高
 首頁 > 政治

黨產會10/7首場聽證會 鎖定中投、欣裕台

2016-09-05  15:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕追討黨產行動開始！行政院不當黨產處理委員會今召開首次委員會議，通過「不當黨產處理委員會舉行聽證應行注意事項」等5項相關辦法。黨產會發言人施錦芳會後表示，黨產會將於10月7日將舉行首場聽證會，針對中投、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織，進行認定。

主委顧立雄指出，依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第9條規定，推定為不當取得之財產，自該條例公布之日起禁止處分。國民黨曾經在財務報表中揭露，中投、欣裕台是國民黨黨營事業，在這樣情況下，中投與欣裕台應該要注意該條例相關規定，理解它的處分行為可能無效。

「不當黨產處理委員會舉行聽證應行注意事項」規定，聽證應經黨產會委員會議通過後，始得舉行，但黨產會認為無舉行聽證必要，也得拒絕。黨產會就特定事件舉行聽證時，除因情況急迫外，或經當事人及已知之利害關係人同意者外，應於聽證期15日前，通知當事人或已知之利害關係人。

注意事項規定，當事人或利害關係人應於聽證日5日前，向黨產會提出聽證申請書。聽證程序如開放民眾旁聽，民眾也應於聽證日前5日前，向黨產會提出旁聽申請書。舉行公開聽證時，黨產會也得進行網路影音或文字直播。

相關影音

廣告
  • 不當黨產處理委員5日召開第一次委員會議會，主委顧立雄與專門委員施錦芳於會後說明會議決議內容。（記者張嘉明攝）

    不當黨產處理委員5日召開第一次委員會議會，主委顧立雄與專門委員施錦芳於會後說明會議決議內容。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中投 聽證會 附隨組織 黨產會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：黨產會10/7首場聽證會 鎖定中投、欣裕台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.