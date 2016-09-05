黨產會10/7首場聽證會 鎖定中投、欣裕台
2016-09-05 15:00
〔記者楊淳卉／台北報導〕追討黨產行動開始！行政院不當黨產處理委員會今召開首次委員會議，通過「不當黨產處理委員會舉行聽證應行注意事項」等5項相關辦法。黨產會發言人施錦芳會後表示，黨產會將於10月7日將舉行首場聽證會，針對中投、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織，進行認定。
主委顧立雄指出，依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第9條規定，推定為不當取得之財產，自該條例公布之日起禁止處分。國民黨曾經在財務報表中揭露，中投、欣裕台是國民黨黨營事業，在這樣情況下，中投與欣裕台應該要注意該條例相關規定，理解它的處分行為可能無效。
「不當黨產處理委員會舉行聽證應行注意事項」規定，聽證應經黨產會委員會議通過後，始得舉行，但黨產會認為無舉行聽證必要，也得拒絕。黨產會就特定事件舉行聽證時，除因情況急迫外，或經當事人及已知之利害關係人同意者外，應於聽證期15日前，通知當事人或已知之利害關係人。
注意事項規定，當事人或利害關係人應於聽證日5日前，向黨產會提出聽證申請書。聽證程序如開放民眾旁聽，民眾也應於聽證日前5日前，向黨產會提出旁聽申請書。舉行公開聽證時，黨產會也得進行網路影音或文字直播。
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