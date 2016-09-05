準備瞄準2020？ 周玉蔻：最近的吳敦義很不尋常

2016-09-05 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義在年金改革議題，以及國民黨和平政綱刪除「一中各表」的看法，都與國民黨主席洪秀柱有所出入，名嘴周玉蔻認為，吳敦義如此積極表態很不尋常，認為這是2020總統大位的暖身戰。

名嘴周玉蔻指出，吳敦義在九三遊行前，相對於洪秀柱力挺退休軍公教，站在改革的對立面，吳敦義明白表示年金改革的必要性，拋出「年金不改革將成未爆彈」的說法。日前國民黨通過了「和平政綱」，刪除了「一中各表」，只留下了「九二共識」，吳敦義也強調，一個中國各自表述的重要性。

周玉蔻說，過去在馬英九陰影下頗為低調的吳敦義，突然積極的表態，很不尋常。相對於正在新黨化的國民黨，吳敦義的連續發言，毋寧是走向中間路線的，這些動作，不難看出吳敦義切割極端化的洪秀柱作為。周玉蔻推測，這是角逐2020 總統大位的暖身戰，周玉蔻還說，黨主席在深藍這一塊進可攻退可守，郝龍斌將會是結盟對象。

周玉蔻認為，蔡英文總統執政百日，政局演變詭訣，精於政治計算的吳敦義，觀察到了神秘的蹊蹺，試圖從洪秀柱手上找回國民黨的權柄與民心。周玉蔻說，企業界關係良好吳敦義如果成功，將可能成為蔡英文連任的棘手對手 。