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抗議棒協 蔡丁貴：在台灣比賽都應用「台灣隊」

遭棒協工作人員撕毀加油布條的學生，在律師陪同下到法院提告。（資料照，記者張瑞楨攝）

2016-09-05  14:23

〔即時新聞／綜合報導〕台中洲際棒球場8月31日舉行亞洲青棒台、日賽事，靜宜大學學生到場高舉「台灣就是台灣」布條加油，卻遭棒協人員撕毀並請出場，引發軒然大波。對此，自由台灣黨主席蔡丁貴今天率眾到中華棒球協會辦公室樓下抗議。

自由台灣黨今天號召群眾，以包圍棒協的方式表達訴求，蔡丁貴表示，台灣在國際上雖然受到打壓，但各單項體育協會都是民間組織，沒必要受到政治干擾，希望帶頭「正名」，像棒協全名應改稱「台灣棒球協會」。

蔡丁貴表示，正名的最終目標應該是以「台灣隊」參加奧運，現在要馬上實現還有些困難，然而在台灣自己土地上的比賽，就應該就要以「台灣隊」為名，而民眾在場內要為「台灣隊」加油，也應該獲得應有的尊重。由於棒協高層目前人都不在台北，僅派出1名代表接下自由台灣黨的抗議信。

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