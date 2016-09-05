蔡英文上任3換次座車？總統府駁斥

黃重諺表示，由於現有安全防護車均已逾汰換年限，國安局乃依照勤務專業上需要辦理採購。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-09-05 12:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對媒體報導，蔡總統執政百日內換了3次奧迪A8新車隊，遭批「沒錢換戰車，有錢換座駕」，總統府發言人黃重諺表示這是「刻意誤導」，目前特勤中心使用警備車種中，用於總統車隊的編成有AUDI、LAND ROVER兩種車型，前者是2015年11月決標的「第十四任總統副總統維安車隊」採購，休旅車種則是為辦理2016年總統大選，供各組總統候選人擔任維安的車輛，「相關訊息，只要查對各年相關單位預算書即可輕易取得。」

此外，針對媒體報導，國安局擬花2500萬元，採購總統專用「安全防護車」，總統府發言人黃重諺表示，由於現有安全防護車均已逾汰換年限，國安局乃依照勤務專業上需要辦理採購，特勤中心基於維護總統安全的必要，歷任總統車隊，自第9任至第13任，均依照任務需要採購總統「安全防護車」，府方尊重國安單位基於專業的考量與安排。