聆聽視障人聲樂團 …蔡總統感動擁抱主唱

總統蔡英文（前左）5日在總統府，接見蝦米視障人聲樂團，蔡總統在聆聽樂團成員演唱後，和團員擁抱。（中央社）

2016-09-05 12:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今天接見「蝦米視障人聲樂團」，並聆聽樂團獻唱《夢田》及《家後》兩首歌曲。蔡總統說，團員們團結以及克服障礙的精神，展現出強大的生命力，政府也將向團員們學習努力克服障礙，並且團結所有的力量，讓臺灣社會的整體生命力，都能充分展現出來。

蔡總統致詞時，首先恭喜該團不久前完成了在奧地利格拉茲（Graz）的特別演出，讓「世界看見蝦米，蝦米聽見世界」。蔡總統說，過去幾年來，樂團的團員雖然來自不同的職場和環境，但同樣熱愛唱歌的心，讓大家克服萬難，長期參與培訓，為共同的夢想而努力。這次樂團到奧地利演出，大家說「夢想是一個痛快的決定」，也說「以行動把勇氣落實在歌聲中」，讓她感到非常感動。

蔡總統也特別感謝「臺灣合唱音樂中心」，多年來用心推廣「現代阿卡貝拉」及「新合唱藝術」，並且推動公益計畫，幫助身心障礙朋友開創不同的謀生領域，也能積極融入社會參與藝文，建構友善的環境。同時，此次樂團是在「臺北市新合唱文化藝術基金會」的努力下有機會出國表演，也讓臺灣在世界舞臺再次發光。

蔡總統說，在「蝦米視障人聲樂團」的介紹中提及這是小蝦米組成的樂團，然而小蝦米的力量可一點也不小，團員們團結以及克服障礙的精神，展現出強大的生命力。「現在我們要讓臺灣變得更好，還必須面對許多障礙和挑戰」，政府也將向團員們學習努力克服障礙，並且團結所有的力量，讓臺灣社會的整體生命力，都能充分展現出來。