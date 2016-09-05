年金改革 蘇嘉全：堅定改革並顧及每行業尊嚴

立法院長蘇嘉全（右）5日接見總統府秘書長林碧炤（左）等一行人。（記者羅沛德攝）

2016-09-05 12:22

〔記者蕭婷方／台北報導〕總統蔡英文4日針對未來重大法案與政策推動、地方建設等議題，邀請行政院3長、立法院正副院長、黨團總召，及4位直轄市長交換意見。立法院長蘇嘉全今早接受媒體訪問時表示，總統有問及大家對年金改革的看法，每個人都認為改革要盡速完成，但也要顧及每個行業的尊嚴，不會用太刺激的方式來進行。

蘇嘉全說，行政院列出幾個優先法案，包含長照法、住宅法、總預算案、司法院正副院長及大法官人事同意權行使等，希望照進度進行，符合人民對政府施政的期待。

至於是否論及年金改革？蘇嘉全說，有談到看法，每個人都覺得要讓公平正義儘早完成，但改革也要顧及各行個夜的感受，不宜用太刺激的方式進行，「要達到改革堅定的目標，但也要顧及每個行業的尊嚴」。

軍公教勞工號召9月3日上凱道抗議年金改革，立法院副院長蔡其昌接受媒體訪時則回應，年金改革各界都望之心切，很多年輕人都擔心年金破產，也認為改革的速度不宜太慢，但也不會做出對立、挑撥的發言，「年金改革是社會各界要共同面對的共業」。蔡強調，改革沒有對錯的問題，是國家的問題，各世代要共同面對的問題，改革的步伐要堅定快速地往前走，但態度上，期待社會能更加體諒。