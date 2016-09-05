蘇嘉全：10月底行使司法院人事同意權

立法院長蘇嘉全（右二）5日接見總統府秘書長林碧炤（右三）、司法院正副院長被提名人許宗力（左三）、蔡烱燉（左二）等一行人。（記者羅沛德攝）

2016-09-05 12:19

〔記者蕭婷方／台北報導〕總統府秘書長林碧炤今上午率司法院正副院長被提名人許宗力、蔡炯燉，及許志雄等5位大法官被提名人拜會立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌。蘇嘉全受訪時表示，10月底之前一定會行使司法院人事同意權，若立委態度與審查過程若無疑義，一切順利應該沒問題。

司法院正副院長被提名人許宗力、蔡烱燉，及嘉義大學教授許志雄、司法院副秘書長張瓊文、台大法律學院院長詹森林、民間司法改革基金會董事長黃瑞明、台大法律學院教授黃昭元等5位大法官被提名人，今上午10時赴立法院拜會蘇嘉全及蔡其昌。

蘇嘉全會前受訪時表示，將依照立法院本身的職權行使同意權，會向全院委員會、院內都會審查，審查的過程中，相關的資訊也都要提供給委員作審查，看看到底有沒有困難，若有疑慮也會請被提名人來說明，若一切順利，應該是沒有問題；但蘇也強調，要看審查過程中，委員共同的決議，「不是我跟副院長可以決定的」。

由於5名大法官的任期，將於今年10月底屆滿，蘇也表示，規定要在10月底前通過人事同意權。

蔡其昌會後受訪時則說，會中討論聚焦在人事權審查程序與司法改革。蔡說，司法改革為社會各界所期待，更是總統蔡英文在就職的過程中，回應國人對司改的期許，因此司法院正、副院長人選很關鍵，希望未來能順利通過審查，對司法改革有一些作為。