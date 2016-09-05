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南市議長補選 賴美惠今黨內登記預料可輕鬆過關

2016-09-05  11:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長補選，南市議會民進黨團今天開始受理登記，議長人選黨內呼聲最高的前議長賴美惠今天上午完成黨內登記，今天有11位黨團成員陪同出席，營造參選議長勢在必得的氣勢。賴美惠表示，若獲黨內支持，將全力以赴，並爭取無黨籍議員的支持，爭取勝利。

由於，這次南市議會議長補選，將適用地方制度法新修訂的「李全教條款」，採記名投票，議員不分黨派均認為，目前市府由民進黨主政，握有龐大的行政資源，這對佔議會多數的民進黨較有利。

而前議長賴美惠若代表民進黨出馬參選議長，在國民黨及無黨籍目前群龍無首的情況下，賴美惠就算第一輪未達出席人數過半數當選，第二輪投票因採相對多數，她也將可輕鬆勝出。

在代理議長郭信良、市議員邱莉莉、林宜瑾等人相繼表態無意參選議長後，獲賴系支持的賴美惠，將可望代表民進黨參與議長補選。賴美惠這幾天也逐一尋求黨團成員的支持，今天有11席左右的議員陪同賴美惠辦理登記，以營造黨內團結，參選議長勢在必得的氣勢。

台南市議會現有55席，未來在民進黨籍王峻潭遞補議員後，民進黨團成員將有26席，國民黨及無黨籍則有29席。

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  • 賴美惠今黨內登記預料可輕鬆過關。（記者蔡文居攝）

    賴美惠今黨內登記預料可輕鬆過關。（記者蔡文居攝）

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