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張景森「中客是朋友」說 旅行公會全聯會：甚表贊同

旅行公會全聯會發言人李奇嶽。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-09-05  11:47

〔記者甘芝萁／台北報導〕中客來台減少，觀光產業生計受影響，預計在9月12日走上街頭。政委張景森昨晚在臉書上表示「中客是我們的朋友」，對此，旅行公會全聯會發言人李奇嶽說，甚表贊同，也向他按一個讚；台灣歡迎全世界旅客，也歡迎中國旅客來台灣作客。

李奇嶽說，身為觀光產業的我們也㑹盡全力接待來自四海的旅客，讓旅客賓至如歸，我們也期待新政府各級長官能重視觀光產業現在面臨的困難，我們沒有政治口水，只有滿腹苦水，我們沒有意識型態，只有學費房貸。再次感謝張景森政委的正義之聲。

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