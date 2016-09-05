談台、梵關係 陳建仁：這是一個愛的聯盟

副總統陳建仁在下榻行館宴請修會神職人員、僑胞、義方友好人士以及在封聖典禮獻唱的台北愛樂室內合唱團等，席開17桌。（記者鍾麗華攝）

2016-09-05 11:21

〔特派記者鍾麗華／義大利羅馬報導〕率團出訪梵蒂岡的副總統陳建仁4日晚在羅馬舉辦晚宴，他在致詞時強調，我國與教廷合作在世界發揚自由、民主、人權、博愛的普世價值，「這是一個愛的聯盟、是一個核心價值的聯盟」，政府未來會持續推展雙方邦誼。

陳建仁在下榻行館宴請修會神職人員、僑胞、義方友好人士以及在封聖典禮獻唱的台北愛樂室內合唱團等，席開十七桌。台北愛樂室內合唱團在晚宴上也演唱聖歌、台灣民謠與客語歌謠等，贏得熱烈掌聲。

陳建仁指出，教廷是中華民國重要友邦，邦交長達74年，兩國都堅持宗教自由和慈悲良善的理念，一再強調民主、自由、人權、人道的重要性，政府會繼續推展雙方友好邦誼，深化人道慈善夥伴關係。

陳副總統也向僑胞解釋，新政府執政3個月，確實顛顛簸跛，「但感謝天主，我們還是有智慧、勇氣與慈悲，希望繼續帶領台灣到更美好的未來」；改革需要時間，包括年金改革、世代正義以及經濟繁榮，希望在海外勤奮打拚的僑胞，能繼續支持台灣，為台灣加油，隨時向政府提供建言。

今天上午出席德蕾莎修女封聖典禮的陳建仁提到，德雷莎修女與台灣淵源深厚，1984年派遣仁愛傳教修女會的修女到台南成立會院，次年在台北成立，並在1984年訪台，受當時總統蔣經國接見，從德蕾莎的言行可以學到，每個人都能「心懷大愛做小事」，累積良善，就可成就大愛大事。

副總統陳建仁在下榻行館宴請修會神職人員、僑胞、義方友好人士。（記者鍾麗華 攝）

副總統陳建仁在舉辦晚宴前，與義大利僑界人士一起合影。（記者鍾麗華 攝）