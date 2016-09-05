張景森「中客好友說」藍委酸：態度別像月亮一樣
2016-09-05 11:20
〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森因一席「中客是我們最需要交的朋友」惹議；藍、綠立委對於這樣的說法看法兩極！
根據《蘋果日報》報導，國民黨立委李彥秀表示，張景森的言行凸顯政院終於正視到民意反彈，但她也提醒，民進黨不要雙面手法，表面上講一套，私下又說中客是一條龍經營、無助台灣產業，「態度不要像月亮，初一十五不一樣」；李說強調，面對兩岸交流中斷，旅遊業者反彈，若不提論述，未來走上街頭的團體會越來越多。
民進黨立委吳秉叡認為，雖然來台旅客增加，但團客沒來對某些商家確實有壓力，海島國家的台灣，與週邊關係當然越友善越好，不必特別排斥中國遊客。
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