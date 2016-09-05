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推動新南向政策 找日本、新加坡協力合作

2016-09-05  10:52

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院今天宣布新南向政策推動計畫正式啟動，政府16個相關部會明年共將編列42億台幣的預算推動，目標市場是東協10國、南亞6國及澳洲、紐西蘭等18國。

行政院政務委員鄧振中及國發會副主委高仙桂表示，我國要與友我的第三國協力共同推動，包括日本及新加坡在內。

行政院今天上午召開新南向政策推動計畫記者會，鄧振中說，政府將秉持「長期耕耘、多元開展、雙向互惠」核心理念，整合各部會、地方政府，以及民間企業與團體的資源與力量，從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」4大面向著手，期望與東協、南亞及紐澳等國家，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。

高仙桂表示，將整合有輸出利基的旗艦團體，包括教育，健康，餐飲及醫療等等，並且尋求和第三國合作，分享東南亞機械龐大商機。經濟部會在印尼、印度、泰國、緬甸等國家設立窗口，協助台商整合在地資源，提供綜合性服務。在國內也會成立單一服務窗口，提供新南向需要的商情、投資等資訊。

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  • 政務委員鄧振中表示，我國推動新南向將找日本及新加坡合作。（資料照，記者羅沛德攝）

    政務委員鄧振中表示，我國推動新南向將找日本及新加坡合作。（資料照，記者羅沛德攝）

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