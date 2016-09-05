交通部望增加道安課程 潘文忠：不應再增加課程時數

2016-09-05 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕因應交通事故頻傳，交通部今日擬拜會教育部，爭取中小學每學期要有六小時的交通安全相關課程。不過教育部長潘文忠今上午指出，學生的學習時數已經很滿，不應再以形式化課程增加學生上課時數，強調千篇一律並不一定會有效。

根據《聯合報》報導，潘文忠強調交通安全教育是個重要議題，但與其用課程方式增加學生負擔，重點在於地方政府及交通部有沒有將交通安全概念變成日常生活習慣，應該是去提醒學生落實交通安全。

潘文忠認為，有些孩子已做得不錯，交通部應該讓「沒注意到的孩子」認識交通安全的重要性，或是讓教師將交通安全融入課程中。潘文忠指出，千篇一律地替所有孩子強加原本就很多的上課時數，過於形式化也不一定會有效果。