百日新政、迫遷依舊 自救會：925重回凱道！

反迫遷團體在凱道舉行記者會，要求政府還給人民土地正義。（記者陳志曲攝）

2016-09-05 10:58

〔記者陳炳宏／台北報導〕從前朝延續至今的多起爭議迫遷案，並未因為民進黨完全執政而有重審機會，也爭取不到真誠協商、公開資訊、有效參與等正當程序保障的基本權利，新政府上任已滿百日，反迫遷團體今天在凱道開記者會，要求政府還給人民土地正義，向新政府喊話，請問蔡英文總統初衷在哪裡？

今日上午，包含惜根台灣協會、反迫遷連線、台灣人權促進會、經濟民主聯合等多個人民團體，與數十個受強制驅逐問題所苦的自救會集結上凱道放話，要求蔡英文政府於9月25日前具體回應民間團體下列訴求，證明新政府近日宣稱「與民間溝通」確有誠意：

1.針對都市計畫法、土地徵收條例、都市更新條例、市地重劃實施辦法、國土活化相關政策進行通盤檢討、全面修法，落實「居住權」為核心原則的修法方向。

2.嚴格檢視所有開發計畫之公益性及必要性，落實資訊公開、民眾參與，納入無產權者參與機制，透過聽證嚴格檢視。

3.暫停所有爭議個案的執行程序，進行爭議處理機制、替代方案之研擬。

4.由總統府人權諮詢委員會針對爭議個案進行評議，要求政府確實遵循經濟社會文化權利公約，落實正當程序保障，停止侵害人民居住權。

5.具體承諾重建大埔張藥房及黃福記二戶。土地政策通盤檢討、落實居住權保障

惜根台灣協會理事長政大教授徐世榮強調，轉型正義是現在進行式，不只是處理不當黨產，尤其陳菊市長、賴清德市長還堅持依法行政，玩兩手策略，只有迫害基本人權、拆遷的手是真的，比過去國民黨時代還黑心，想問蔡英文總統初衷在哪裡？

反迫遷連線指出，從市地重劃實施辦法、國土活化系列政策、土地徵收條例、都市計畫法、都市更新條例等土地開發相關政策而言，通案問題包含：公私權混淆、以房產經濟獲利為本位、加速公共資產私有化、資訊不透明等，上述種種問題導致開發案直接造成非必要的迫遷問題，及開發過程中產生的各種環境及社會外部問題由全民買單。

因此，面對九月即將展開的修法工作，內政部應優先確認「居住權」為核心原則的修法方向，就民眾參與機制而言，涉及拆遷及財產處分的開發案，應保障公正公開的聽證程序及爭議處理制度、無須等中央修法即可立刻辦理；就公益性、必要性，應落實開發前期的社會經濟文化調查，並採取最低影響的方案；就正當程序而言，應保障人民在司法上有完善救濟制度、在行政程序中應保障真誠磋商、研擬替代方案之機制。

發起團體包括：人民民主陣線鏟土豪行動、三峽龍埔里自救會、三峽龍埔里劉家自救會、土城普安堂、大智慧學苑反拆自救會、中壢爭取龍岡路合理拓寬自救會、反台南大寮眷改自救會、反台南果協，商協，宣武等數十個團體。

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