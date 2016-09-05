不認深綠、淺綠 田弘茂：我是台灣派

海基會董事長田弘茂5日上午接受台北之音「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪，自稱「台灣派」。（記者羅沛德攝）

2016-09-05 10:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕新任海基會董事長田弘茂早上接受廣播專訪，主持人周玉蔻詢問他的統獨立場為何，田弘茂表示「我是台灣派、關心台灣利益」。此人事案發布後，有人稱他為「獨派大老」，中國學者批評其是深綠，但獨派人士則說他是「假獨派」。面對矛盾的評價，田弘茂說，他知道符號政治背後的嚴重性，對於這些把人戴帽子的評論，他已經七十幾歲了並不在意。

田弘茂今天早上接受「蔻蔻早餐」節目，首次公開談及他未來的任務目標、對統獨議題的看法，並澄清近日報導對他的指控。8月31日晚間，媒體證實新任海基會董事長人事案底定，將由前外交部長田弘茂出任。與前任董事長林中森不同，田弘茂為兼任海基會董事長，並無支薪，未來不會到立法院報告。海基會定於下週一（12）舉行臨時董監事會，預定將推舉田弘茂正式接任董事長一職。

《自由時報》上週報導田弘茂非李登輝秘使，而曾以他與中共前總書記江澤民見面為由，要求見前總統李登輝。田弘茂在節目中澄清，他在一九九三年的確曾與江澤民見面，當時是在完全沒有預期的情況下，當然沒有李登輝的授權，不是什麼秘使。田弘茂說，當時是中共高層王兆國邀請他到南海瀛台與江澤民會面，原先預定時間半小時，後來談了將近兩小時。他印象中江是一個很風趣的人，對話內容是兩岸的未來，氣氛輕鬆。田弘茂當時意識到再過幾個月要舉行APEC，當面向江澤民提出不要阻撓我方參加。回來後也有向李登輝報告此行，但他強調，沒有說過他是密使。

另外，周玉蔻直問田弘茂是否支持台獨，因台獨大老辜寬敏公開表示「田弘茂當年開車載我搞台獨」。田弘茂對此回應，他要特別向聽眾、尤其是向對岸的媒體說，辜寬敏先生在四十年前到他家住了一晚，第二天就離開，「所謂開車怎麼樣，完全不是真實的」。田弘茂強調，他是個關心台灣、關心兩岸問題的學者，也不曾加入任何政黨。

至於統獨立場，田弘茂表示「我是台灣派、關心台灣利益」。此人事案發布後，外界有稱他為「獨派大老」，中國學者批評其是深綠，但獨派人士則說他是「假獨派」。面對矛盾的評價，田弘茂說，他知道符號政治背後的嚴重性，對於這些把人戴帽子的評論，他已經七十幾歲了並不在意。對外界說他是深綠或淺綠，田弘茂也避而不答。

周玉蔻追問他支不支持台灣獨立建國，田弘茂先是反問「現在中華民國不是已經獨立了嗎？」後強調他這幾年做的都是學術工作，沒有參加台獨運動。並說他和周玉蔻都是「民主派」，最重要的任務就是把民主的台灣推上國際舞台。至於民主的台灣是什麼名字，田弘茂表示很多國家在歷史中改變國號，他完全尊重台灣人民的決定。田也問說「獨是指什麼獨？」如果說這個獨是一定要正名制憲入聯，他是做過外交部長的人，知道在國際上推行非常困難。他尊重台獨運動，沒有公開反對，但也不可能去主張台獨運動。

對於接任後的工作目標，田弘茂說，中國最高領導人對在目前比較冰冷的兩岸關係下，還存在一些事務性問題需要解決，其中包括台商議題與落實兩岸合作打擊犯罪協議。他認為，海基會雖然不是處理最高層次問題的機構，但是希望能夠和對岸恢復互動，營造一個良性互動的氛圍，消除不必要誤解，走向和平的關係。他也期望，中國在G20之後，在中共將舉行六中全會中，會就兩岸問題作深入探討，希望能夠釋出善意。

對於中國國台辦一再強調不承認九二共識就不可能恢復互動，田弘茂說，針對一九九二年香港會談這個事實，他和蔡英文總統是統一的。但當時到底談了什麼，希望有機會的話和中國進一步溝通。至於到底是用「九二共識」還是「九二會談」，田弘茂說總統還沒和他談到這個問題。

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