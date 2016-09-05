勇虎膛炸原因尚未查明 陸軍全軍火砲仍停火

勇虎戰車膛炸至今已6天，陸軍司令部今表示，膛炸原因仍未查明，陸軍各口徑火砲及戰車砲射擊仍暫停訓練。（陸軍提供）

2016-09-05 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍六軍團542旅一輛CM11「勇虎式」戰車於8月31日發生膛炸意外，陸軍司令部下令全軍所有火砲與戰車砲停止實彈射擊，等待司令部專案小組查明事發原因、確認安全無虞後再行恢復訓練。陸軍司令部今表示，目前相關檢查還在進行，陸軍各口徑火砲及戰車砲射擊仍暫停訓練。

542旅戰二營這輛CM11戰車在8月31日上午9點30分在北測中心進行射擊訓練時，順利射擊第一發，但順利射擊第二發砲彈後，砲管因不明原因自砲膛後方排煙器斷裂，該車四名官兵未因此受傷，但23歲的許姓駕駛兵疑似因火砲煙塵跑進眼睛，略感不適。

根據《聯合報》報導，陸軍司令部當時下令全軍所有火砲暫停實彈射擊，陸軍司令部今日上午表示，目前膛炸原因尚未查明，戰車砲管斷裂的原因，由陸勤部編組專案小組進行調查，沒有委託美方協助調查，膛炸原因目前尚未查明，所以全軍火砲也尚未恢復實彈射擊訓練。