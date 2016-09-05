| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯雙漲 新台幣午盤勁揚1.72角 挑釁G20？北韓向日本海射3枚飛彈
 首頁 > 政治

接掌海基會董事長 田弘茂：兩岸關係現在最壞

即將接掌海基會的田弘茂今天上午接受專訪表示，兩岸關係現今已是最壞的時刻，但因中國最高層還沒有講話，他希望能有替代方式可以解套。（記者羅沛德攝）

2016-09-05  10:29

〔即時新聞／綜合報導〕海基會董事長人選一事延宕許久，總統府終於在8月底公布由前外交部長田弘茂接掌海基會。田弘茂今天上午接受廣播電台專訪時表示，兩岸關係現今已經是最壞的時刻，但因中國最高層還沒有講話，他希望能有替代方式的表達可以解套。

日前中國國台辦對田弘茂將接掌海基會一事表示，兩岸要恢復商談機制須先確認「九二共識」基礎，田弘茂今天接受電台專訪說到「兩岸關係現今已經是最壞的時刻了，不能更壞了」，但中國最高層還沒有講話，他希望還有空間，是否還有什麼替代的表達方式可以解套，不要用對方沒辦法立刻接受的名詞。

田弘茂還說，在兩岸關係較冰冷的時刻，希望兩岸能先解決事務性問題，如共同打擊犯罪及司法互助協議及台商事務。另外，面對中國質疑有台獨背景，田弘茂解釋自己沒有參加台獨運動，也不是民進黨籍，他是台灣派、民主派，這幾年做的事就是把民主台灣推向國際而已。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 九二共識 兩岸關係 海基會 田弘茂
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：接掌海基會董事長 田弘茂：兩岸關係現在最壞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.