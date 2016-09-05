接掌海基會董事長 田弘茂：兩岸關係現在最壞

即將接掌海基會的田弘茂今天上午接受專訪表示，兩岸關係現今已是最壞的時刻，但因中國最高層還沒有講話，他希望能有替代方式可以解套。（記者羅沛德攝）

2016-09-05 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕海基會董事長人選一事延宕許久，總統府終於在8月底公布由前外交部長田弘茂接掌海基會。田弘茂今天上午接受廣播電台專訪時表示，兩岸關係現今已經是最壞的時刻，但因中國最高層還沒有講話，他希望能有替代方式的表達可以解套。

日前中國國台辦對田弘茂將接掌海基會一事表示，兩岸要恢復商談機制須先確認「九二共識」基礎，田弘茂今天接受電台專訪說到「兩岸關係現今已經是最壞的時刻了，不能更壞了」，但中國最高層還沒有講話，他希望還有空間，是否還有什麼替代的表達方式可以解套，不要用對方沒辦法立刻接受的名詞。

田弘茂還說，在兩岸關係較冰冷的時刻，希望兩岸能先解決事務性問題，如共同打擊犯罪及司法互助協議及台商事務。另外，面對中國質疑有台獨背景，田弘茂解釋自己沒有參加台獨運動，也不是民進黨籍，他是台灣派、民主派，這幾年做的事就是把民主台灣推向國際而已。