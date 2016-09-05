接掌海基會董事長 田弘茂：兩岸關係現在最壞
2016-09-05 10:29
即將接掌海基會的田弘茂今天上午接受專訪表示，兩岸關係現今已是最壞的時刻，但因中國最高層還沒有講話，他希望能有替代方式可以解套。（記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕海基會董事長人選一事延宕許久，總統府終於在8月底公布由前外交部長田弘茂接掌海基會。田弘茂今天上午接受廣播電台專訪時表示，兩岸關係現今已經是最壞的時刻，但因中國最高層還沒有講話，他希望能有替代方式的表達可以解套。
日前中國國台辦對田弘茂將接掌海基會一事表示，兩岸要恢復商談機制須先確認「九二共識」基礎，田弘茂今天接受電台專訪說到「兩岸關係現今已經是最壞的時刻了，不能更壞了」，但中國最高層還沒有講話，他希望還有空間，是否還有什麼替代的表達方式可以解套，不要用對方沒辦法立刻接受的名詞。
田弘茂還說，在兩岸關係較冰冷的時刻，希望兩岸能先解決事務性問題，如共同打擊犯罪及司法互助協議及台商事務。另外，面對中國質疑有台獨背景，田弘茂解釋自己沒有參加台獨運動，也不是民進黨籍，他是台灣派、民主派，這幾年做的事就是把民主台灣推向國際而已。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 星期專訪》丁渝洲︰「用人」是領導者的核心工作
- 新政府傳首波裁軍 陸海空3軍估減3萬人
- 不認深綠、淺綠 田弘茂：我是台灣派
- 國民黨斷金援 只能撐到年底？
- 交通部望增加道安課程 潘文忠：不應再增加課程時數
網友回應
熱門新聞
- 獨家》假認錯真報復 羽協將展開全面反撲
- 急救現場民眾忙拍照 消防員「拍什麼拍、快找人幫忙」
- 〈體檢家庭風險〉避免霸凌 快隱身
- 尹衍樑：沒有合併南山和中信的動機
- 視障生坐博愛座 又有大媽認定「裝瞎」硬逼走
- 德邦議會選舉 反移民黨擊敗執政基民黨
- 台股開盤上漲60.52點 報9048.07點
- 金管會補破網 研議強化法遵措施
- 美網》大滿貫307勝 小威最強網后
- 陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感
- 中職》富邦接手義大 葉總兵符恐不保
- （贈票）裘德洛被打上癮 一次不夠還要妮可基嫚用力點
- 《自由廣場》走狗？軍公教遊行怎麼啦？
- 中央與地方黨部關係》直營連鎖？合作加盟？ 待觀察
- 知名補教學員資料外洩 28人遭詐5百萬
- 布袋》過路子排水將設水閘門 加高護岸
- 嗨男騎車上國道五 警開槍制伏
- 「變換車道前打方向燈」也要罰？有沒有搞錯
- 上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談
- 秋節連假 郵政快捷郵件照常投遞
- 環保觀摩 苗栗市停收垃圾3天
- 《霸王別姬》大導演帥兒遭起底 影壇最佳潛力股
- 女蕉農熱心輔導 20老農年收破百萬
- 燒毀！倫敦大火350週年 木造模型重現當時火海意象
- 教部優良特教人員 徐智杰獲選
- 馮德倫情定舒淇 《老馮日記》早露端倪
- 81歲李敖街頭享天倫 兒李戡當年棄台大今拚哈佛博士
- 海邊抓魚消失12小時 警消搜救他卻自行返家
- 海水浴場踏浪 越男沒入水中
- 陽岱鋼5支2 大谷明先發
- 中職》義大轉手富邦早有譜？傳已介入新秀談約
- 你兒在我手上！詐騙老梗露餡、警埋伏逮2詐騙男子
- MLB》達比修超噁變化球讓打者看呆 仍苦吞本季第4敗（影音）
- G20中國怠慢歐巴馬 美軍情局發文嗆批秒刪
- 撞死晨運婦 頂罪男改口友人酒駕
- 辰亦儒嚮往結婚 不學吳尊瞞婚
- 內湖今晨傳巨響 男職員墜7層樓命危
- 豐興廢鋼降價 鋼筋維持平盤
- 〈戀愛翹翹板〉博士畢業找無正職 女友失望提分手
- 印尼文化嘉年華 新移民搖滾同歡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：接掌海基會董事長 田弘茂：兩岸關係現在最壞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分