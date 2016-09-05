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傳政府將裁軍3萬人 國防部出面澄清

外傳國軍將裁軍3萬人，國防部出面澄清並無此事。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-05  10:22

〔即時新聞／綜合報導〕今日有消息傳出，國軍正計畫新一波的人事精簡案，預計將員額從現有的21.5萬裁減至19萬左右。對此，國防部出面澄清，強調國軍仍以維持現有軍力為目標。

有媒體報導，國軍將在4年內裁軍3萬人，讓軍力維持在17萬至19萬人之間，全案只待送交國防部進行審核及評估，便可就可送交總統決定。

但國防部隨即發布聲明表示，媒體報導裁軍一事並非事實，國軍仍以維持現有軍力為目標，以及配合區域、敵情威脅、戰略構想與政府政策，來規劃整體資源分配，以建構可確保國家安全的國防武力。

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