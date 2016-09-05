地方黨部主委直選削權 洪秀柱：蔡英文權力比誰都大

國民黨主席洪秀柱出席5日出席第19屆中央評議委員第4次會議。（記者張嘉明攝）

2016-09-05 09:56

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨全代會昨通過地方黨部主委直選案，被認為是對國民黨主席洪秀柱的削權，洪秀柱今早出席國民黨中評會受訪時表示，是嗎？民進黨也是縣市黨部主委直選，但黨主席蔡英文權力比誰都大。

部分黨代表質疑黨中央對地方黨部直選案是拖時間，洪秀柱今強調，任何一件事都不能一蹴可幾，如果今天提了案明天就開始選舉 ，「不是存心讓國民黨崩盤嗎？」 任何事總是一步一腳印走穩，需要很多配套措施和做法，沒有周全準備的話，任何制度都不能可長可久。

對於2018年縣市長選舉將採預選制，被認為是洪秀柱綁樁的作為，洪秀柱今也說，她相信是因地制宜，假如有非常好的人選，不要說預選，連初選都不用了。

對外傳八大行庫集體斷國民黨銀根，洪秀柱說，國民黨早有心理準備，目前為止沒斷炊之餘，請黨工同仁不必擔心，黨會盡全力設法解決，但洪也指出，已發通知暫時停月退和18％，「請大家共體時艱」 ，對於生活有困難的黨工，也都發起募款幫助。

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