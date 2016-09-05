宣傳政績？管碧玲：新政府極速挺高雄

2016-09-05 10:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委管碧玲今透過臉書彙整出新政府多項體貼高雄的政策，大喊「高雄人挺小英」﹗

管碧玲指出，昨天小英總統與執政縣市首長會面，讓她又想起中央在民進黨執政後，高雄才有進一步發展契機，就像高雄第一波大轉型，也是在民進黨執政時期啟動。

她表示，新政府挺高雄是用極速度在進行，她上個月曾提出：「用高雄觀點看新政府」的概念，多少不公平待遇，新政府都善待我們，這些事、新政府疲於處理改革陣痛而無暇宣傳，地方倒是可以補位。

管媽列舉四項新政府善待高雄政策，包括勞健保補助124億元、追溯彌補不公，205兵工廠遷移簽約，中油總部南遷，左營舊城及哈瑪星活化。

管媽認為新政府善待高雄月月有成績，強調高雄人挺小英。