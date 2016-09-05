發揮小英溫和、堅定特質 王丹建議定期「電視談話」

王丹指出，蔡英文的個性溫和、立場堅定，對於政策細膩嫻熟，很適合在電視上與人民面對面溝通。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-09-05 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府上任滿百日，民調有下滑趨勢，最近則是因年金改革議題引起社會各界關注，民運人士王丹指出，蔡英文上任後推行之新政中，轉型正義和年金改革是具有結構性的改革，必定會嚴重影響到既得利益者，遭遇反彈之大不難想像。王丹建議，蔡英文應定期向全體民眾進行「電視談話」，說明施政、反擊謠言、對社會釋疑。

王丹投書《蘋果日報》指出，蔡政府作為新政權，若能向全體民眾以更直接的方式解釋改革，必定可以緩解社會對改革的疑慮，也可以傳達執政者改革的決心與誠意，建議蔡英文定期向全體人民進行電視談話，甚至是「每個月」或是「每雙週」，說明政府施政，面對不實攻擊則做出反擊，並對社會疑慮進行解釋。王丹認為，這是新政權與人民直接溝通的最好方式，也是展現領導人自信與施政思路的好機會。

王丹也舉出美國總統羅斯福的「爐邊談話」為例，指出蔡英文的個性溫和、立場堅定，對於政策細膩嫻熟，很適合在電視上與人民面對面溝通，讓人民通過收看電視談話，感受到領導人並非高高在上，而是與社會大眾站在一起。而在改革面臨困境時，王丹認為，領導人應挺身而出、面對民眾，才是責任制下的總統應有之作為與高度。