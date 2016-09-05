國民黨斷金援 只能撐到年底？
2016-09-05 09:12
國民黨財務年底可能斷炊？（圖為國民黨全代吃辦桌資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕在《不當黨產處理條例》通過後，國民黨即對外表現出財源困難的形象，包括停發 18%補貼、三節獎金、乃至全代會都要副主席及中常委們認捐吃辦桌啃饅頭，而據報導，國民黨在斷金援的情況下，最多只能撐 3個月，年底可能就是黨庫斷炊日。
《中國時報》報導，不分公民營金融機構，已經對國民黨黨產授信及票券清查，截至目前「餘額約190億元」，但抽銀根的動作已經出現，現行的消息指出，國票、合庫、兆豐等3家票券公司確定「到期不續」；而銀行公會委員們也「應不會同意續約」。
據報導，目前國民黨提出的授信擔保品，「多與八德路的黨部大樓、忠孝西路上的東森電視台大樓有關」，但這些擔保品很可能被歸類為「問題擔保品」，無法拿到市場上變現，即使到拿出去賣，也沒有人敢買。
即使如此，國民黨行管會主委邱大展表示，目前資產仍然大於負債，不致於破產，不過，財務變差要撙節開支。
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