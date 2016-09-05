新政府傳首波裁軍 陸海空3軍估減3萬人

有媒體報導指出，國軍目前準備進行新一波的精簡計畫，預計將國軍將裁減到17萬人至19萬人之間。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-05 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕近年來台灣國軍不斷實施精簡，從60萬人大軍縮減至20多萬人，有媒體報導指出，國軍目前準備進行新一波的精簡計畫，預計將國軍將裁減到17萬人至19萬人之間。

據《蘋果日報》報導，國防部將在本月提出總統蔡英文任內的首波裁軍案，預計把目前兵力的21.5萬人，小幅精減約2至3萬人，將兵力維持在19萬人左右，預計從後年開始，4年之內完成精減員額。

報導也提到，有國防部高層指出，目前陸海空三軍已針對可精減人數進行最後定案，待送交國防部進行審核及評估，之後就可送交總統決定。