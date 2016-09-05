| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
烏來發生芮氏規模4.2地震 最大震度2級
 首頁 > 政治

新政府傳首波裁軍 陸海空3軍估減3萬人

有媒體報導指出，國軍目前準備進行新一波的精簡計畫，預計將國軍將裁減到17萬人至19萬人之間。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-05  08:41

〔即時新聞／綜合報導〕近年來台灣國軍不斷實施精簡，從60萬人大軍縮減至20多萬人，有媒體報導指出，國軍目前準備進行新一波的精簡計畫，預計將國軍將裁減到17萬人至19萬人之間。

據《蘋果日報》報導，國防部將在本月提出總統蔡英文任內的首波裁軍案，預計把目前兵力的21.5萬人，小幅精減約2至3萬人，將兵力維持在19萬人左右，預計從後年開始，4年之內完成精減員額。

報導也提到，有國防部高層指出，目前陸海空三軍已針對可精減人數進行最後定案，待送交國防部進行審核及評估，之後就可送交總統決定。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國軍 裁軍
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：新政府傳首波裁軍 陸海空3軍估減3萬人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.