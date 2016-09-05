「念茲在茲國軍」 傳國防部新聞稿蔡英文親自改

蔡英文總統上任後非常關注國防事務，據傳不但親自修改新聞稿，還想要無預警視察國軍基層部隊。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-05 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統在2日軍人節前夕談話時曾提到，上任百日以來，她去最多的行程就是軍方的行程，身為三軍統帥，恢復國軍光榮是她念茲在茲的問題。據傳蔡英文對國防部的關切超乎外界想像，不但親自修改新聞稿，還想要無預警視察國軍基層部隊。

根據《風傳媒》報導，過去國防部對外發表新聞稿，僅國防部長核定即可，但蔡政府上任後，多次涉及外交或國防政策的新聞稿，須呈報「上級」審核，原因是蔡英文要親自過目，甚至是批改。

報導指出，8月18日的國防預算新聞稿，原本內文提及國防預算「雖然未達GDP3％」，但後來遭到刪除，高層認為軍方不該在政府有財政力下，主動談及這點。另外小英視察基層部隊時，曾提到「光油漆、除草不會讓國軍更好」，這段話是總統依幕僚建議，由總統後來再加的。

報導中還提到，蔡英文為了想加速了解和改革軍中問題，多次想無預警視察國軍基層部隊，但因擔心外界和軍中有不當解讀，才被幕僚擋下。

有高層表示，蔡英文總統上任後，有四分之一的時間都在處理國防事務，碰到不清楚的事情，會主動找軍方來討論，不喜歡被動聽報告，因為蔡英文認為，身為三軍統帥，國軍好壞她有責任，也才會強調，她比任何人都希望國軍好。