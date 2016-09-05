「念茲在茲國軍」 傳國防部新聞稿蔡英文親自改
2016-09-05 08:21
蔡英文總統上任後非常關注國防事務，據傳不但親自修改新聞稿，還想要無預警視察國軍基層部隊。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統在2日軍人節前夕談話時曾提到，上任百日以來，她去最多的行程就是軍方的行程，身為三軍統帥，恢復國軍光榮是她念茲在茲的問題。據傳蔡英文對國防部的關切超乎外界想像，不但親自修改新聞稿，還想要無預警視察國軍基層部隊。
根據《風傳媒》報導，過去國防部對外發表新聞稿，僅國防部長核定即可，但蔡政府上任後，多次涉及外交或國防政策的新聞稿，須呈報「上級」審核，原因是蔡英文要親自過目，甚至是批改。
報導指出，8月18日的國防預算新聞稿，原本內文提及國防預算「雖然未達GDP3％」，但後來遭到刪除，高層認為軍方不該在政府有財政力下，主動談及這點。另外小英視察基層部隊時，曾提到「光油漆、除草不會讓國軍更好」，這段話是總統依幕僚建議，由總統後來再加的。
報導中還提到，蔡英文為了想加速了解和改革軍中問題，多次想無預警視察國軍基層部隊，但因擔心外界和軍中有不當解讀，才被幕僚擋下。
有高層表示，蔡英文總統上任後，有四分之一的時間都在處理國防事務，碰到不清楚的事情，會主動找軍方來討論，不喜歡被動聽報告，因為蔡英文認為，身為三軍統帥，國軍好壞她有責任，也才會強調，她比任何人都希望國軍好。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 急救現場民眾忙拍照 消防員「拍什麼拍、快找人幫忙」
- 花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
- 美網》爆冷！「蠻牛」不敵法國新星16強止步
- 友善耕作拒農藥 吳晟復育芬芳土地
- 家扶學子挑戰環島 忍痛、不放棄…圓夢
- 《屍速列車》在台狂捲6千萬 導演卻因這件事暴怒
- 閃婚後微博首PO文 舒淇竟喊「罷X」
- 教部優良特教人員 徐智杰獲選
- 恭喜！胡德夫老當益壯 65歲爆喜事
- 中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
- 陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感
- 德蕾莎修女封聖 陳建仁出席觀禮
- 伍佰抓包粉絲抓寶 死守IG帳號
- 台股開盤上漲60.52點 報9048.07點
- 大貨車撞護欄 休息床乘客拋飛亡
- 南拳媽媽玩「格雷」梗 彈頭見鐵粉噴淚
- 「像爸爸照顧」毒控少女陪睡
- 八仙塵爆傷者 陳麒晉回球場追夢
- 壽山獼猴告別式 吱吱黨籲裝監視器緝凶
- 〈戀愛絮語〉羊逃
- 泫雅口誤說中國 辣秀M字腿萌變皮卡丘
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT to allow direct votes for local branch directors
- 草屯》炎峰國小「怪味飯」 塑膠水管惹的禍
- 百億妻呢？吳建豪勾妹喝朱孝天喜酒
- 宏利人壽高球賽》 徐薇淩爆桿 掉到37
- 自由共和國》蕭新煌／ 對小英執政100天 綠藍民調的解讀
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 群聯火速重編財報 有5年淨利減少
- 台灣戲曲中心未竣工 卻已開始賣票
- 營造傳統》明道大學迎新生 「同舟共濟」
- 口湖鄉長補選 賴神加持林哲凌
- 嘟嘟34局0保送 高志綱很享受
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Flash mob’ calls for dropping ‘Chinese Taipei’ name
- 奧地利總理轟 星巴克「繳稅比香腸攤少」
- 淡水重建街登錄文化資產「聚落」 明年見分曉
- NBA》荒謬！騎士助教群至今仍未續約
- 慘！花蓮兩車對撞 母女2屍3命
- 詭異！空靈車撞、站牌壓 婦人橫死
- 14:0提前扣倒中國 南韓季軍
- 訂單「遲」到 牧心憨兒盼到包月餅了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「念茲在茲國軍」 傳國防部新聞稿蔡英文親自改
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分