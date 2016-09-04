小英與執政團隊聚首研議 籲鞭策自己加快腳步

2016-09-04 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕立法院新會期即將開始，總統蔡英文今（4）日下午邀集行政院三長、立法院正副院長、黨團總召，以及4直轄市長等人，就未來各項國政推動、重大政策與法案等進行研議與交換意見。

綜合媒體報導，總統府發言人黃重諺表示，立法院第二會期開議在即，對於新會期的優先法案，總統認為有許多重要法案，其中「住宅法」是社會住宅政策的法制基礎；而「長照法」攸關財源穩定的修法，是長期照顧政策推動的重要動力，這些都是新政府在民生法案上的最優先項目。

在區域建設方面，蔡英文和林全也與桃園、台中、台南、高雄4位直轄市長等重要黨政官員，就各區域的建設與發展充分交換意見。為了落實區域均衡發展，地方首長期待行政院能對於地方重大建設給予最大的支持，加速推動。蔡英文也要求行政院和各地方政府，就有利於區域發展、提升城市競爭力的基礎建設項目，提出完整的方案。

蔡英文在會中表示，改革需要時間，對於各項重要國政、興利除弊的政策與改革方案，以及民生法案的推動，執政團隊還是要鞭策自己加快腳步，要讓人民清楚政府正在做什麼，進度到哪裡，什麼時候完成。