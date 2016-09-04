口湖鄉長補選11日投票 賴清德站台挺林哲凌

2016-09-04 21:06

［記者黃淑莉／雲林報導］口湖鄉長補選11日投票，民進黨籍候選人林哲凌今天晚上在口湖鄉椬梧調天府舉行「告別黑金、迎向未來」造勢晚會，台南市長賴清德、民進黨祕書長洪耀福等人都與會站台助選。

口湖鄉長補選有4人角逐，1號王溪邊、2號林哲凌、3號蔡孟真、4號呂老乾，4人除林哲凌是民進黨提名，其他3人都是無黨籍，4人在地方耕耘多年實力相當，登記參選後即勤走各村落掃街拜票。

林哲凌今天晚上造勢晚現場有數百人參加，「凍蒜」、加油聲不斷，縣長李進勇、立委蘇治芬、縣議會副議長蘇俊豪及多位黨籍議員都與會站台力挺。

林哲凌表示，反對買票賄選及選舉暴力介入，是民進黨一路以來的核心價值，請鄉民勇敢站出來，投出改變口湖的一票。

林哲凌高喊「口湖向前行，不走回頭路」的口號，呼籲選民11日踴躍出來投票，用選票來創造口湖鄉的未來。