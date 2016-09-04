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學者：中國藉與梵蒂岡示好 施壓蔡政府

2016-09-04  23:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前梵蒂岡與中國頻頻釋出磋商訊息，真理大學教授張家麟指出，中國藉著與梵蒂岡建交展現外交籌碼，向蔡英文政府施壓，要求承認「九二共識」。

梵蒂岡樞機主教帕羅林27日表示梵蒂岡希望與中國改善關係，中國外交部發言人29日回應「雙方對話暢通有效」。據《中央社》報導，研究中國宗教政策及中台梵關係的張家麟教授指出，中國選在這個時間點與梵蒂岡相互示好，無疑是在展現外交籌碼，向蔡政府施壓，梵蒂岡是台灣在歐洲唯一邦交國，若三方外交關係改變，對台灣影響極大。

銘傳大學新聞系系主任孔令信也表示，副總統陳建仁具梵蒂岡聖大額我略教宗騎士團勳章、耶路撒冷聖墓騎士團等頭銜，這次出席德雷莎修女封聖儀式，便是透過宗教與邦交國副總統的身分鞏固台梵外交關係。

中共於1951與梵蒂岡斷交，並設立自己的天主教會，中國大約有600萬到1200萬名天主教徒；中梵的衝突主要是在主教任命權，可能朝向由中國提出人選，再由教廷認可的「越南模式」來磋商。

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  • 日前梵蒂岡與中國頻頻釋出磋商訊息，學者指出，中國藉著與梵蒂岡建交展現外交籌碼，向蔡英文政府施壓。圖為副總統陳建仁今（4日）抵達梵蒂岡，由駐教廷大使李世明接機。（外交部提供）

    日前梵蒂岡與中國頻頻釋出磋商訊息，學者指出，中國藉著與梵蒂岡建交展現外交籌碼，向蔡英文政府施壓。圖為副總統陳建仁今（4日）抵達梵蒂岡，由駐教廷大使李世明接機。（外交部提供）

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相關關鍵字： 中國 九二共識 副總統陳建仁 外交 教廷 梵蒂岡
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