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德蕾莎修女封聖儀式 除了大仁哥 還有他們參加

德蕾莎修女封聖典禮今天舉行，當教宗方濟各宣布德蕾莎修女為聖人時，廣場響起熱烈的掌聲。（記者鍾麗華攝）

2016-09-04  19:26

〔特派記者鍾麗華／梵蒂岡4日報導〕德蕾莎修女封聖典禮在今天上午10點半，於梵蒂岡的聖伯多祿廣場舉行，一早廣場前擠滿排隊的民眾，等著安檢進場，估計有10萬人出席盛會，副總統陳建仁伉儷也準時參禮。

今天封聖典禮以天主教傳統彌撒舉行，過程神聖莊嚴，教宗方濟各向聖母遺像致敬後，帶領廣場上的民眾禱告，並唱聖歌，當方濟各宣布德蕾莎修女為聖人時，廣場響起熱烈的掌聲。

典禮中除有台灣明愛會國際志工召集人姜樂義，以中文帶領廣場民眾禱告外，台北愛樂合唱團也與西斯汀教堂合唱團，在聖伯多祿廣場同台獻唱聖歌，過去教廷重要典禮僅由西斯汀教堂合唱團擔綱彌撒，台北愛樂室內合唱團是首支於封聖儀式中聯合演出的團體，提升了台灣國際能見度。

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德蕾莎修女封聖典禮於梵蒂岡的聖伯多祿廣場舉行，估計有10萬人出席盛會。（記者鍾麗華攝）

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相關關鍵字： 台北愛樂合唱團 大仁哥 封聖 德蕾莎修女 梵蒂岡 陳建仁
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