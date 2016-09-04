| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

台灣就是台灣！ 台聯訴求國際賽正名

台聯青年軍在華山大草原舉行「台灣就是台灣」的快閃活動，訴求以「台灣」為名參與國際賽事，而非「中華台北」這樣的錯誤名稱。（圖擷自台聯青年軍臉書）

2016-09-04  19:26

〔即時新聞／綜合報導〕台聯青年軍今（4）日在華山大草原舉行「台灣就是台灣」的快閃活動，訴求以「台灣」為名參與國際賽事，而非「中華台北」這樣的錯誤名稱。

綜合媒體報導，台聯青年軍副團長許亞齊、台聯青年部主任侯宗穎等青年軍成員今日在華山大草園舉牌高呼「台灣就是台灣 ，不是中華台北」，侯宗穎提到1981年起台灣就使用「中華台北」參與國際運動比賽35年，而如今台灣意識已經覺醒，希望台灣能用自己的名字參與。

許亞齊也強調，台灣政府應該要能帶領台灣走出去，未來不管甚麼賽事，台灣不該再使用中華台北，而要用台灣之名走出去，台灣是個國家，不需要矮人一等，例如明年台北世大運及2020年東京奧運，都該能抬頭挺胸以「台灣隊」之名走向國際。

台聯青年軍除了高舉標語外，現場也發放貼紙，並提供民眾打卡上傳。

廣告
  • 台聯青年軍在華山大草原舉行「台灣就是台灣」的快閃活動，訴求以「台灣」為名參與國際賽事，而非「中華台北」這樣的錯誤名稱。（台聯提供）

    台聯青年軍在華山大草原舉行「台灣就是台灣」的快閃活動，訴求以「台灣」為名參與國際賽事，而非「中華台北」這樣的錯誤名稱。（台聯提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣就是台灣 台聯 台聯青年軍
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：台灣就是台灣！ 台聯訴求國際賽正名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.