台灣就是台灣！ 台聯訴求國際賽正名

台聯青年軍在華山大草原舉行「台灣就是台灣」的快閃活動，訴求以「台灣」為名參與國際賽事，而非「中華台北」這樣的錯誤名稱。（圖擷自台聯青年軍臉書）

2016-09-04 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕台聯青年軍今（4）日在華山大草原舉行「台灣就是台灣」的快閃活動，訴求以「台灣」為名參與國際賽事，而非「中華台北」這樣的錯誤名稱。

綜合媒體報導，台聯青年軍副團長許亞齊、台聯青年部主任侯宗穎等青年軍成員今日在華山大草園舉牌高呼「台灣就是台灣 ，不是中華台北」，侯宗穎提到1981年起台灣就使用「中華台北」參與國際運動比賽35年，而如今台灣意識已經覺醒，希望台灣能用自己的名字參與。

許亞齊也強調，台灣政府應該要能帶領台灣走出去，未來不管甚麼賽事，台灣不該再使用中華台北，而要用台灣之名走出去，台灣是個國家，不需要矮人一等，例如明年台北世大運及2020年東京奧運，都該能抬頭挺胸以「台灣隊」之名走向國際。

台聯青年軍除了高舉標語外，現場也發放貼紙，並提供民眾打卡上傳。