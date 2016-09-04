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林全：青年對公共政策不要滿意 要吹毛求疵

2016-09-04  18:27

〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日行政院長林全出席教育部所舉辦的105年青年政策論壇全國會議，現場約100名青年代表參與；林全在會中對青年代表表示，大家對公共政策不要滿意，要吹毛求疵，社會才能進步。

綜合媒體報導，林全以年金改革舉例，他提到這問題吵得非常厲害，要解決要花很多心力，像這種能引起社會高度重視，就是很好的公共政策議題，而如果社會不重視，那也不一定是不重要，可能只沒是有被發掘或演繹，怎麼知道社會的需要在哪，就需要傾聽。

林全還表示，要跳脫既有觀點來想問題，找更有效的方式解決；公共政策還需要可行性，青年代表提出了好點子，還需要能夠實現，所以希望大家不要放棄，保持對公共政策熱情的心和冷靜思維，持續和大眾溝通。

林全也問學生們是否滿意首長就他們的提議所做的回應，當有學生說「滿意」時，林全馬上說：「不、不、不，你們的答案應該是不滿意」，引起哄堂大笑。

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  • 林全在會中對青年代表表示，大家對公共政策不要滿意，要吹毛求疵，社會才能進步。（資料照，記者朱沛雄攝）

    林全在會中對青年代表表示，大家對公共政策不要滿意，要吹毛求疵，社會才能進步。（資料照，記者朱沛雄攝）

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