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尊重九三遊行 林全：盼回會議桌上理性溝通

2016-09-04  17:22

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教及退休人員昨日為年金改革議題走上街頭，行政院長林全今（4）日表示，上街訴求是溝通方式之一，但不見得是唯一或最有效方式，還是希望大家回會議桌上理性溝通，才能解決國家這樣嚴肅且重要的發展問題。

綜合媒體報導，教育部今日舉辦「105青年政策論壇全國會議」，總統蔡英文、行政院長林全、教育部長潘文忠等部會首長一同出席和青年代表進行交流。

對於昨日的九三遊行，林全在會前受訪時表示，年金改革本來就是非常重要的議題，每個團體都會有不同想法，上街訴求也是溝通方式之一，政府願意傾聽人民聲音並予以尊重，但如果能透過各種管道，讓意見能夠有理性、相互討論的空間，相信經由多元、有系統地周延討論，比較容易形成社會共識。

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  • 行政院長林全今日表示，上街訴求是溝通方式之一，但不見得是唯一或最有效方式，還是希望大家能夠回會議桌上理性的溝通。（資料照，記者黃佩君攝）

    行政院長林全今日表示，上街訴求是溝通方式之一，但不見得是唯一或最有效方式，還是希望大家能夠回會議桌上理性的溝通。（資料照，記者黃佩君攝）

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相關關鍵字： 九三遊行 年金改革 林全 蔡英文 軍公教 退休軍公教
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