軍公教氣燄漲 邱毅：哪天卯起來活逮你們！

軍公教「反汙名、要尊嚴」大遊行。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-04 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議新政府推動年金改革，軍公教昨天舉行「反污名、要尊嚴」大遊行，參與人數據台北市警局估計約有11.7萬，引發社會震動。前立委邱毅對此興奮的發文表示，「這種陣勢，那天卯起勁來，就要活逮你們」。

邱毅今天在臉書發文寫，昨天的軍公教大怒吼，有電視台稱人數最多不到3萬，結果昨天單只凱道區域就有15萬，加上周邊區域的抗爭人潮，應在20萬至25萬之間。

針對抗爭5點準時結束被諷刺標準公務員的說法，邱毅還嗆，這叫軍紀嚴明、進退有度，「這種陣勢，那天卯起勁來，就要活逮你們」。