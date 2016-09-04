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軍公教氣燄漲 邱毅：哪天卯起來活逮你們！

軍公教「反汙名、要尊嚴」大遊行。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-04  17:01

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議新政府推動年金改革，軍公教昨天舉行「反污名、要尊嚴」大遊行，參與人數據台北市警局估計約有11.7萬，引發社會震動。前立委邱毅對此興奮的發文表示，「這種陣勢，那天卯起勁來，就要活逮你們」。

邱毅今天在臉書發文寫，昨天的軍公教大怒吼，有電視台稱人數最多不到3萬，結果昨天單只凱道區域就有15萬，加上周邊區域的抗爭人潮，應在20萬至25萬之間。

針對抗爭5點準時結束被諷刺標準公務員的說法，邱毅還嗆，這叫軍紀嚴明、進退有度，「這種陣勢，那天卯起勁來，就要活逮你們」。

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  • 邱毅對於軍公教九三遊行的成果非常興奮。（圖擷取自「邱毅『談天論地話縱橫』」臉書粉絲團）

    邱毅對於軍公教九三遊行的成果非常興奮。（圖擷取自「邱毅『談天論地話縱橫』」臉書粉絲團）

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相關關鍵字： 九三大遊行 九三遊行 年金改革 軍公教 邱毅
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