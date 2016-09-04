| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水沙崙附近傳越南籍泳客溺水 警、消搜救中 蘇澳男子下海抓魚遲遲未歸 警消搜尋中
 首頁 > 政治

籲速砍連戰退休金 徐永明：若不做、誰還相信正義？

徐永明強調：「蔡政府假如不先從連戰等人，著手進行大砍退休金，誰還相信有公平正義可言？」（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-04  16:56

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體昨日發起「反污名、要尊嚴」大遊行，國民黨中央委員連勝文對此表示，年金改革雖然是正確訴求，但不能為了合理化改革就把軍公教人員「踩在腳底下」。不過時代力量立委徐永明對此提出批判，強調連戰、胡志強等人，長期濫用特權，溢領退休金，才是將全台灣人都「踩在腳底下」。

徐永明認為，就算連勝文說得再多，也不能抹滅連戰等人溢領退休金的事實，相信對連戰等人的「黨職併公職」特權、18%進行改革，是所有軍公教人員的共識，也是全國民眾之盼望。徐永明不忘向蔡政府喊話，強調：「蔡政府假如不先從連戰等人，著手進行大砍退休金，誰還相信有公平正義可言？」

徐永明指出，連勝文家族每一次的發言都在提醒大家「台灣的分配正義只是口號」，連戰等人也還在繼續把台灣納稅人「踩在腳底下」，當蔡政府將國民黨權貴的「臭腳」移開的那一刻，就是幫軍公教反污名的第一步。

徐永明臉書全文。（圖擷取自徐永明臉書粉絲專頁）

連勝文表示，年金改革雖然是正確訴求，但不能為了合理化改革就把軍公教人員「踩在腳底下」。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 九三大遊行 年金改革 徐永明 軍公教 連勝文 連戰
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：籲速砍連戰退休金 徐永明：若不做、誰還相信正義？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.