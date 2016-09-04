籲速砍連戰退休金 徐永明：若不做、誰還相信正義？

徐永明強調：「蔡政府假如不先從連戰等人，著手進行大砍退休金，誰還相信有公平正義可言？」（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-04 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體昨日發起「反污名、要尊嚴」大遊行，國民黨中央委員連勝文對此表示，年金改革雖然是正確訴求，但不能為了合理化改革就把軍公教人員「踩在腳底下」。不過時代力量立委徐永明對此提出批判，強調連戰、胡志強等人，長期濫用特權，溢領退休金，才是將全台灣人都「踩在腳底下」。

徐永明認為，就算連勝文說得再多，也不能抹滅連戰等人溢領退休金的事實，相信對連戰等人的「黨職併公職」特權、18%進行改革，是所有軍公教人員的共識，也是全國民眾之盼望。徐永明不忘向蔡政府喊話，強調：「蔡政府假如不先從連戰等人，著手進行大砍退休金，誰還相信有公平正義可言？」

徐永明指出，連勝文家族每一次的發言都在提醒大家「台灣的分配正義只是口號」，連戰等人也還在繼續把台灣納稅人「踩在腳底下」，當蔡政府將國民黨權貴的「臭腳」移開的那一刻，就是幫軍公教反污名的第一步。

徐永明臉書全文。（圖擷取自徐永明臉書粉絲專頁）