籲速砍連戰退休金 徐永明：若不做、誰還相信正義？
2016-09-04 16:56
徐永明強調：「蔡政府假如不先從連戰等人，著手進行大砍退休金，誰還相信有公平正義可言？」（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體昨日發起「反污名、要尊嚴」大遊行，國民黨中央委員連勝文對此表示，年金改革雖然是正確訴求，但不能為了合理化改革就把軍公教人員「踩在腳底下」。不過時代力量立委徐永明對此提出批判，強調連戰、胡志強等人，長期濫用特權，溢領退休金，才是將全台灣人都「踩在腳底下」。
徐永明認為，就算連勝文說得再多，也不能抹滅連戰等人溢領退休金的事實，相信對連戰等人的「黨職併公職」特權、18%進行改革，是所有軍公教人員的共識，也是全國民眾之盼望。徐永明不忘向蔡政府喊話，強調：「蔡政府假如不先從連戰等人，著手進行大砍退休金，誰還相信有公平正義可言？」
徐永明指出，連勝文家族每一次的發言都在提醒大家「台灣的分配正義只是口號」，連戰等人也還在繼續把台灣納稅人「踩在腳底下」，當蔡政府將國民黨權貴的「臭腳」移開的那一刻，就是幫軍公教反污名的第一步。
徐永明臉書全文。（圖擷取自徐永明臉書粉絲專頁）
連勝文表示，年金改革雖然是正確訴求，但不能為了合理化改革就把軍公教人員「踩在腳底下」。（記者黃耀徵攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 軍公教勞退休金差多少？ 一張圖馬上看懂
- 副總統曾捐款給德蕾莎修女 但支票卻不見了...
- 蔡英文勉青年：「失敗越多越有價值！」
- 國民黨今開全代會 傳新政綱沒有「一中各表」
- 國民黨全代會 黨員信心滿滿：4年後我們就執政了
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 舊愛們這樣說...
- 德蕾莎修女今「封聖」 2神蹟獲認證
- 親友團讚聲 宗秉毅好害羞
- 林雲家扶頒獎助學金 逾500學子受惠
- 登台當教頭 豪神籃網活招牌
- 日職》忍者現身？陽岱鋼行進間背對神接殺（影音）
- 畫鳥聽鳥故事 學童認識保育
- 義大轉賣後...輝全籲維持徐總日
- 中職Live》五局打完 統一暫以3分領先義大
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」
- 蘭嶼羊群糾團岸邊看海 網友嚇壞以為受困
- 米亞星世界：2016.9/4～9/10
- 新光停車場又淹 高市府擬暫停收費
- 藍色海洋海盜風情 布袋海漾行館成新景點
- 廢崗哨變身遊憩棧 外木山新亮點
- 鹿草博餅 新北遊客一家六普狀元
- 浩鼎張念慈：技術股等舊案 美國早已還清白
- 德蕾莎修女今封聖
- 不等明年 吳總：陳琥本季上一軍
- 徐總日又炸裂 益全期許年年轟
- 梁朝偉與替身激似雙胞胎 劉嘉玲竟這樣認老公
- 小豬美曬「朱碧石」 愷樂女神換人做
- 主人發生車禍 忠犬伴身邊磨蹭不願離開
- 海角七號舞台劇選角 上百人挑9位
- 窮孩子回饋社會 免費為300貧童配眼鏡
- 人口老化嚴重 45年後1.3青壯養1老
- MLB》23場11轟史上最快 桑契斯囊括單月最佳球員、新人
- 生技實驗室動土 百名博士進駐
- 李鍾碩韓孝珠太閃！《愛‧小時光》插畫家為《W》情侶圓夢
- 自由廣場》月薪780到所得替代率102%
- 中壢聖蹟亭修復 客家文化空間成形
- 正妹募款救貓挨轟斂財 po收據又遭獸醫院打臉
- 三芝101市道一路多名 擬統稱楓櫻路
- 《港立法會今投票》中企「指示」員工 票投親北京候選人
- 自備飲料杯 注意慎選材質
- 中職》防禦率終於降到個位數 彭識穎表現漸入佳境
- 好美！拍婚紗前夕 舒淇羞笑成這個樣子！
- 疑闖對向車道 騎士三峽山區車禍命危
- 中國砸錢時代廣場 狂播6天G20宣傳片
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：籲速砍連戰退休金 徐永明：若不做、誰還相信正義？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分