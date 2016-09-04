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地方黨部主委直選 洪秀柱：樂觀其成、大力支持

2016-09-04  16:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨全代會今天決議通過修正黨章第二十六條，將地方黨部主委改由黨員直接選舉，黨主席洪秀柱在閉會致詞時回應，任何改革方案只要能擴大黨員參與，有助紮根基層，強化改革，她都樂觀其成，大力支持。

為了降低黨產被清算的衝擊，她會致力黨部組織扁平化、年輕化、志工化，以利未來中央與地方密切結合，發揮募款功能，並將為直選地方黨部主委成立專案小組，研擬周全配套措施，像是地方黨部主委的資格、任期以及對黨員、黨中央的權利義務、有關黨務經費等問題，並儘速推動直選。

不過，洪秀柱也強調，任何改革非一蹴可及，像民進黨的地方黨部主委也是由黨員直選，但民進黨的制度有無偏差，以及社會觀感如何，社會評價不言可喻，但她對國民黨員有信心，而且會把制度設計完善，以免黨在廢墟中重建、改革之際，未蒙其利，先受其害，以及如同過去許多地方公職提名初選，由於激烈導致同志宿怨紛爭，造成黨內衝突混亂。

她還說，改革之路要勇往直前，但也不宜冒然躁進，只要方向正確，一定可以階段性逐步達陣，並保證一定會建立一套可長、可久、可信賴的制度，不為個人，而是為了黨的未來發展。

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  • 國民黨全代會今天決議通過修正黨章第二十六條，將地方黨部主委改由黨員直接選舉，黨主席洪秀柱在閉會回應，有助紮根基層，強化改革，她都樂觀其成，大力支持。（記者黃耀徵攝）

    國民黨全代會今天決議通過修正黨章第二十六條，將地方黨部主委改由黨員直接選舉，黨主席洪秀柱在閉會回應，有助紮根基層，強化改革，她都樂觀其成，大力支持。（記者黃耀徵攝）

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