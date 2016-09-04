小英年金改革四大原則 退將聽完後「無感」

蔡英文今提到年金改革4大原則，但監督年金改革行動聯盟發言人指出，軍公教人員對此「無感」。（記者王藝菘攝）

2016-09-04 16:12

〔即時新聞／綜合報導］蔡英文今日出席「青年政策論壇」全國會議，致詞時提到年金改革問題，提到改革4大原則，不過監督年金改革行動聯盟發言人、退役中將吳斯懷指出，蔡英文的改革原則在文字上看起來很不錯，但軍公教人員對此「無感」。

蔡英文談到年金議題時，表示此次年金改革有四大原則，包括保障要全面、年金計算標準要科學、基金永續必須務實、年金改革過程民主資訊透明等。

根據《聯合報》報導，吳斯懷認為，蔡英文的4大原則從「文字」上來看不錯，但實際上昨日上街抗議的軍公教人員們卻毫無感受，而新政府最大問題在於府、院、黨三方不一致。

吳斯懷建議，蔡英文必須先統整府、院、黨，使三方口徑一致，軍公教人員才有信賴感，而吳思懷也再次重申，從來就沒有反對改革，只是希望改革是漸進式且合理的。