柯文哲：推廣儒家有助改善社會
2016-09-04 16:06
〔記者張凱翔／台北報導〕臺灣孔子協會今日辦「椿庭長青杏壇春」孝親、尊師活動，邀請喜憨兒等弱勢團體做表演活動，最侯由表演者奉孝親、尊師茶，孔子協會表示，尊師精神不限於教師，而是人人可以互相學習尊重的精神。台北市長柯文哲出席活動致詞，提到臺灣社會若能增進倫常，社會會更有秩序，以此勉勵推廣儒家文化。
柯文哲致詞表示，自己家族成員裡老師很多，祖父、父親、姑姑，包括自己都是老師，所以老師的辛酸他都清楚；柯說，臺灣儒家思想在國際上是重要的主流思想，但臺灣社會在儒教上如果可以做更好的話，很多「奇奇怪怪的事情應該是可以避免」，因此他感謝孔子協會在推廣儒家文化上的努力。
孔子第七十八代子孫、臺灣孔子協會創辦人孔維勤表示，「椿庭」象徵的是父親的教誨，因為古代父親都在庭院中椿樹下對孩子訓誡，「杏壇」代表的不只是學校的教師，更是人際之間能互相學習的契機；從長期和弱勢團體互動的過程中，孔維勤看到了弱勢者生命中的韌性，「他們的生命力反而是一般人要去學習的」，弱勢不僅總是接受幫助的對象，他們面對生命的態度也是我們可以學的東西，這樣的尊重就是「尊師」精神的擴大。
孔子協會理事長張禮修說，現代社會人際之間失序，需要儒家文化重新導正；這次孝親、尊師活動刻意選在教師節以前、而非當天舉辦，就是不想太注重儀式，把焦點擺回「三綱五常」。
向父親奉孝親茶的阿彥受訪表示，他和父親都不會表達自己的情感，透過這次孔子協會的活動向父親奉孝親茶、表達感謝，他和爸爸都很開心，無法開口的用一杯茶、一個擁抱替代，反而可以表達更多的愛與感謝。
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