國民黨全代會通過黨員直選地方黨部主委

2016-09-04 15:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨全代會今天下午決議通過修正黨章第二十六條，賦予地方黨部主委由黨員直選的法源依據，並要求黨中央在一、二個月內提出相關配套措施。

黨務人士指出，近期就將邀集各直轄市、縣市委員會（地方黨部）與相關人士開會，就相關配套制度展開規劃，目前確定至少要制定一個地方黨部主委選舉辦法，以及修訂現行「中國國民黨直轄市、縣（市）委員會組織規程」。

依照修正通過後的國民黨黨章第二十六條規定，有關直轄市、縣（市）級委員會主委、副主委以及評議委員任命方式，將從目前的地方黨部主委、副主委由中央黨部任命指派，評議委員由中央遴聘，改變為地方黨部主委改由黨員選舉產生，有關參選資格另訂辦法，至於副主委則由主委報請黨中央核定聘任，評議委員由地方黨部報請中央核定後聘任，並預定在一年內實施。

原本提案人、中常委姚江臨要求黨中央承諾時間表，台下黨代表也紛紛喊出要求表決，還有人抱怨直選案早從十六全就已經開始推動，但每次大會決議交付黨中央研處後都沒下文，國民黨副主席詹啟賢隨即上台向大家保證，這次不會再像過去一樣「就算了」，而且黨中央會在一個月內成立黨章研修小組，由黨主席或副主席負責召集，把所有相關配套辦法及推動時程定出來後，再送到中常會處理。

原本會議主席、副主席林政則打算照詹啟賢提案宣布通過，台下也有鼓掌聲音，但台下仍有直選派的黨代表要求逕行表決，但林政則以大會無人反對地方黨部主委直選為由，拒絕交付表決，台下有黨代表高喊「不能敷衍」。

此時，姚江臨再度上台緩頰，呼籲大家同意讓黨中央一個月，內把研究專案小組成立起來，一、二個月內提出配套措施。